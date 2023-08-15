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За работу в сельском хозяйстве более 23 тысяч курян получают повышенную пенсию

В этом году в Курской области общее число получателей повышенной пенсии за работу в сельском хозяйстве превысило 23 тысяч человек. 

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Такую социальную поддержку получают неработающие пенсионеры, которые не меньше 30 лет проработали в этой отрасли.
Этой категории граждан пенсия повышается за счет доплаты за стаж работы в сельском хозяйстве по определенным профессиям и должностям. Всего таких 500 специальностей. 
При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности.

Размер «сельской» доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Средний размер пенсии с учетом доплаты за работу в сельском хозяйстве сегодня составляет 24,8 тыс. рублей в стране, в Курской области - 24,7 тыс. рублей.

 
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