За работу в сельском хозяйстве более 23 тысяч курян получают повышенную пенсию

В этом году в Курской области общее число получателей повышенной пенсии за работу в сельском хозяйстве превысило 23 тысяч человек.

Такую социальную поддержку получают неработающие пенсионеры, которые не меньше 30 лет проработали в этой отрасли.Этой категории граждан пенсия повышается за счет доплаты за стаж работы в сельском хозяйстве по определенным профессиям и должностям. Всего таких 500 специальностей.При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности.Размер «сельской» доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Средний размер пенсии с учетом доплаты за работу в сельском хозяйстве сегодня составляет 24,8 тыс. рублей в стране, в Курской области - 24,7 тыс. рублей.