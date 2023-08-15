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В Пристенский район прибыл Поезд здоровья

В Пристенском районе 15, 16 и 17 августа будет работать Поезд здоровья. 
Фото с официальной сайта Курская область

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Записаться на прием к специалистам Курской областной многопрофильной клинической больницы можно в центральной районной больнице. Для посещения понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

График выездов Поезда здоровья размещен на сайте Курской ОМКБ: https://clck.ru/34MigY.
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