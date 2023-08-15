Лента новостей / В регионе Сегодня, 09:52 В Пристенский район прибыл Поезд здоровья В Пристенском районе 15, 16 и 17 августа будет работать Поезд здоровья. Фото с официальной сайта Курская область Читайте также Поезд здоровья будет работать в Советском районе В Щигровском районе будет работать поезд здоровья Записаться на прием к специалистам Курской областной многопрофильной клинической больницы можно в центральной районной больнице. Для посещения понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.График выездов Поезда здоровья размещен на сайте Курской ОМКБ: https://clck.ru/34MigY. +0 -0