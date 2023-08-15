«Телекомпания «ТАКТ» - Курская область представила презентации брендбуков, посвященных двум малым городам – Обояни и Льгову, туристическому маршруту «По Северному фасу Курской дуги» и новому мемориальному комплексу «Курская битва», первая очередь которого откроется 23 августа.Финал прошел в Смоленске. Как пишет
В номинации «Районы и малые города России» золото получили брендбуки Обояни и Льгова.
В номинации «Туробъекты России» серебро получил брендбук мемориального комплекса «Курская битва».
Также дипломом за II место в номинации «Турмаршруты России» награжден брендбук маршрута «По Северному фасу Курской дуги».
Курская область стала призером всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России»
В минувшие выходные наш регион принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России».
Фото: пресс-служба правительства Курской области