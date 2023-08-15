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Курская область стала призером всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России»

В минувшие выходные наш регион принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России». 
Фото: пресс-служба правительства Курской области

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Финал прошел в Смоленске. Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - Курская область представила презентации брендбуков, посвященных двум малым городам – Обояни и Льгову, туристическому маршруту «По Северному фасу Курской дуги» и новому мемориальному комплексу «Курская битва», первая очередь которого откроется 23 августа.

 В номинации «Районы и малые города России» золото получили брендбуки Обояни и Льгова.
В номинации «Туробъекты России» серебро получил брендбук мемориального комплекса «Курская битва».

 Также дипломом за II место в номинации «Турмаршруты России» награжден брендбук маршрута «По Северному фасу Курской дуги».
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