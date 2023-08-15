Транспортная развязка в месте примыкания улицы Карла Маркса и проспекта Победы обойдется Курску в 468 миллионов рублей

На сайте госзакупок 14 августа был размещен тендер на строительство транспортной многоуровневой развязки.

Заказчик «Курскавтодор», срок окончания работ по строительству развязки (переустройство сетей) — 30.10.2024 года. Подрядчика определят уже 1 сентября.Развязка должна ликвидировать пробки на выезд и въезд в микрорайон Северный. Предполагается, что пересечение транспортных потоков будет исключено, а проспект Победы и проспект Дерглазова будут связаны двумя подземными туннелями.