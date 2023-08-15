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Транспортная развязка в месте примыкания улицы Карла Маркса и проспекта Победы обойдется Курску в 468 миллионов рублей

На сайте госзакупок 14 августа был размещен тендер на строительство транспортной многоуровневой развязки.
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области

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Начальная цена (максимальная) контракта — 468 миллионов 18 тысяч 893 рубля. 
Заказчик «Курскавтодор», срок окончания работ по строительству развязки (переустройство сетей) — 30.10.2024 года. Подрядчика определят уже 1 сентября.
Развязка должна ликвидировать пробки на выезд и въезд в микрорайон Северный. Предполагается, что пересечение транспортных потоков будет исключено, а проспект Победы и проспект Дерглазова будут связаны двумя подземными туннелями.
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