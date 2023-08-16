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В регионе пройдет забег «Курский характер»

Забег «Курский характер» вновь пройдет в нашем регионе. 

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В этом году он посвящен 80-летию Победы в Курской битве. Старт будет дан 20 августа в 10:00 почти во всех муниципальных образованиях. Планируется, что участниками станут 3700 человек. В районах дистанция составит 3 км, в Курске – 2 и 6 км.

Жители приграничных территорий смогут пробежать в соседних районных центрах: в Конышевке – жители Хомутовского и Рыльского районов, Льгове – Глушковского и Кореневского районов, в Обояни – Суджанского и Беловского районов. Самым массовым будет забег в Курске на проспекте Победы (по нечетной стороне) со стартом около Триумфальной арки и разворотом у остановки «Знаменская роща».

Зарегистрированные участники получат номера, а на финише – памятные медали. Предварительную регистрацию проводят власти муниципалитетов. В Курске заявки на участие необходимо направить на электронную почту merkury46@yandex.ru до 21:00 17 августа. 
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