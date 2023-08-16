В регионе пройдет забег «Курский характер»
Забег «Курский характер» вновь пройдет в нашем регионе.
Жители приграничных территорий смогут пробежать в соседних районных центрах: в Конышевке – жители Хомутовского и Рыльского районов, Льгове – Глушковского и Кореневского районов, в Обояни – Суджанского и Беловского районов. Самым массовым будет забег в Курске на проспекте Победы (по нечетной стороне) со стартом около Триумфальной арки и разворотом у остановки «Знаменская роща».
Зарегистрированные участники получат номера, а на финише – памятные медали. Предварительную регистрацию проводят власти муниципалитетов. В Курске заявки на участие необходимо направить на электронную почту merkury46@yandex.ru до 21:00 17 августа.