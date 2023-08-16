С 1 сентября 2023 года вступают в силу новые правила техобслуживания газового оборудования
С 1 сентября 2023 года вступают в силу новые правила техобслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
Основным критерием отнесения организации к категории специализированных будет наличие у нее статуса газораспределительной организации. В нашем регионе такой организацией является АО «Газпром газораспределение Курск».
Договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме (ВКГО), заключенные до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее чем до 1 января 2024 года.
До 1 января 2024 года должны быть приведены в соответствие с новым порядком и договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (ВДГО). Управляющим организациям, у которых ранее договор был заключен со сторонними организациями, необходимо перезаключить его с АО «Газпром газораспределение Курск».
Оформить новый договор можно будет с 1 сентября 2023 года в клиентских центрах АО «Газпром газораспределение Курск», в том числе в районных подразделениях. Их адреса указаны на сайте http://kurskgaz.ru в разделе «Информация для потребителей».