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С 1 сентября 2023 года вступают в силу новые правила техобслуживания газового оборудования

С 1 сентября 2023 года вступают в силу новые правила техобслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

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Будут внесены поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом №410, которые меняют требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Основным критерием отнесения организации к категории специализированных будет наличие у нее статуса газораспределительной организации. В нашем регионе такой организацией является АО «Газпром газораспределение Курск».
Договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме (ВКГО), заключенные до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее чем до 1 января 2024 года.

До 1 января 2024 года должны быть приведены в соответствие с новым порядком и договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (ВДГО). Управляющим организациям, у которых ранее договор был заключен со сторонними организациями, необходимо перезаключить его с АО «Газпром газораспределение Курск».

Оформить новый договор можно будет с 1 сентября 2023 года в клиентских центрах АО «Газпром газораспределение Курск», в том числе в районных подразделениях. Их адреса указаны на сайте http://kurskgaz.ru в разделе «Информация для потребителей».


 
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