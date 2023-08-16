В Курске новые троллейбусы «Адмирал» оборудованы системой «Говорящий город»

В Курске новые троллейбусы «Адмирал» с увеличенным автономным ходом оборудованы системой «Говорящий город», которая предназначена для информирования и звукового ориентирования маломобильных групп населения.







Если подвижной состав оборудован системой «Говорящий город», а у пассажира установлено специальное приложение на смартфон, он может прослушать информацию о подходящем к остановке транспортном средстве, его конечной остановке в этом направлении, наличии низкого пола и аппарелей и состоянии дверей — запрещена посадка или разрешена.Маломобильный пассажир с помощью своего устройства заранее сообщает водителю о намерении совершить посадку или выйти из транспорта. Информация отображается или на общем дисплее водителя, или на дисплее пульта системы.Сейчас в Курске стандартам доступности для представителей маломобильных групп населения отвечают 240 транспортных средств - в 3,5 раза больше, чем было до обновления подвижного состава.