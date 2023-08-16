«Телекомпания «ТАКТ» - Курский монтажный техникум решил приобрести минивен премиум класса, о чем свидетельствует соответствующий тендер, размещенный на сайте с госзакупками. В документах указано, что купленное за средства учебного заведения, считай за бюджетные деньги, в общей сумме восемь миллионов рублей, транспортное средство будет использоваться для перевозки обучающихся и геодезического оборудования на места проведения практических занятий на разных видах поверхностей: почве, асфальте, под наклоном.Как пишет
Меж тем, недавно глава государства Владимир Путин рекомендовал сотрудникам госструктур и чиновникам всех уровней пересаживаться в кресла представителей отечественного автопрома. Он сам давно ездит, в том числе и самолично, за рулём российского «AurusSenat». И пусть Курский монтажный техникум не управленческая, а образовательная структура, но какая ни на есть – государственная.
Курский монтажный техникум решил приобрести корейский автомобиль за баснословные деньги
«Hyundai STARIA» – совершенно новый премиумный минивен корейского автоконцерна.