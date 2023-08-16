В Сеймском округе в пешеходных переходах демонтируют павильоны

Такое решение депутаты приняли на заседании Курского городского Собрания.

Речь идет о переходах, расположенных на остановках «Народная», «пл. Рокоссовского» и «Черняховского».Вопрос был проработан главой города Игорем Куцаком с собственником этих помещений. Теперь собственник передаст их в безвозмездное пользование администрации города.Как пояснила заместитель главы города Ольга Гранкина, помещения на основании данного решения в ближайшее время будут зарегистрированы, как объект муниципальной собственности. После чего администрация города не планирует их коммерческое использование, то есть ни сдавать в аренду, ни продавать их комитет по управлению имуществом не будет.Городская администрация после регистрации права муниципальной собственности демонтирует и разберёт указанные помещения, а это позволит создать широкие, удобные для жителей пешеходные переходы.