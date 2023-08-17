В Москве разработан сервис позволяющий пользователям сообщать об обнаруженных подозрительных объектах

В Москве состоялась презентация мобильного приложения «Радар».

Данный сервис позволяет пользователям сообщить об обнаруженных подозрительных объектах и тем самым предотвратить или минимизировать последствия возможных чрезвычайных ситуаций.В настоящее время приложение доступно для скачивания пользователям операционной системы Android на площадках GooglePlay и RuStore.В случае обнаружения подозрительных объектов или предметов необходимо открыть приложение, расположить свой телефон по направлению движения объекта, выбрать, что вы увидели, и нажать кнопку «Сообщить». Сигнал немедленно будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер. Также приложение позволяет отправить фотографию подозрительного объекта.