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Лента новостей / В России

В Москве разработан сервис позволяющий пользователям сообщать об обнаруженных подозрительных объектах

 В Москве состоялась презентация мобильного приложения «Радар».
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 Данный сервис позволяет пользователям сообщить об обнаруженных подозрительных объектах и тем самым предотвратить или минимизировать последствия возможных чрезвычайных ситуаций.

 В настоящее время приложение доступно для скачивания пользователям операционной системы Android на площадках GooglePlay и RuStore.

  В случае обнаружения подозрительных объектов или предметов необходимо открыть приложение, расположить свой телефон по направлению движения объекта, выбрать, что вы увидели, и нажать кнопку «Сообщить». Сигнал немедленно будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер. Также приложение позволяет отправить фотографию подозрительного объекта.
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