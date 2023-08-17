Внесены изменения в бюджет города на 2023 год

Более подробно о внесенных изменениях в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов рассказали в комитете финансов администрации города.





Так, объем доходов бюджета города на 2023 год увеличен на 1 млрд 780,5 млн рублей и предложен к утверждению в сумме 16 млрд 474,5 млн рублей, в том числе:межбюджетные трансферты из областного бюджета увеличены на 1 млрд 680,3 млн рублей и будут направлены в соответствии с их целевым назначением.Собственные налоговые и неналоговые доходы увеличены на 99 млн рублей, которые будут направлены на модернизацию школьных систем образования.В плановом периоде 2024 и 2025 годов внесены изменения в части корректировки финансовой помощи из областного бюджета.Налог на имущество физических лиц, которое используется для размещения торговых, офисных объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей и налогооблагаемой базой которых является его кадастровая стоимость с 2022 года, установлена ставка 2%.В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации ставка налога на земельные участки прочих категорий, к которым относятся земли, используемые под ГСК, гаражи и гаражные боксы, установлена в пределах 1,5%.Установленным порядком ежегодно дается оценка эффективности налоговых расходов. В связи с тем, что пониженная ставка по налогу за земельные участки, используемые под ГСК, гаражи и гаражные боксы, в размере 0,3% признана неэффективной, данная ставка пересмотрена в пределах, установленных налоговым законодательством.Она будет применяться за период 2023 года при уплате налога в 2024 году только на вновь вводимых объектах, прирост которых ежегодно составляет не более 0,1% к существующим.По действующим объектам в соответствии с Налоговым кодексом рост налога составит не более 10% ежегодной суммы, начиная с 2025 года.