Мероприятия к 80-летию победы на Курской дуге
Проведена большая работа по подготовке к празднованию этой даты.
Организована и серия мероприятий, посвященных событиям лета 1943 года.
Вход на концерты на стадионе «Трудовые резервы» в Курске — по пригласительным билетам. Они будут распространяться среди сотрудников предприятий региона. Кроме того, их можно получить в кассах Курской государственной филармонии на ул. Сонина и пл. Перекальского, и в кассе драмтеатра. 21 августа станут доступны билеты на концерт 23-го числа, а с 24 августа можно будет взять билеты на 26-е число.