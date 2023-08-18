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Лента новостей / В регионе

Мероприятия к 80-летию победы на Курской дуге

Проведена большая работа по подготовке к празднованию этой даты. 

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Приведены в порядок памятники и захоронения. Завершено строительство первой очереди мемориального комплекса «Курская битва» в Поныровском районе. 23 августа состоится его торжественное открытие. С 24 августа посетить мемориал смогут все желающие.

Организована и серия мероприятий, посвященных событиям лета 1943 года.
 Вход на концерты на стадионе «Трудовые резервы» в Курске — по пригласительным билетам. Они будут распространяться среди сотрудников предприятий региона. Кроме того, их можно получить в кассах Курской государственной филармонии на ул. Сонина и пл. Перекальского, и в кассе драмтеатра. 21 августа станут доступны билеты на концерт 23-го числа, а с 24 августа можно будет взять билеты на 26-е число.
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