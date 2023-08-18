Продолжается ремонт памятника «Танкистам – героям Курской битвы»

Завершена облицовка гранитом памятника «Танкистам – героям Курской битвы».





Последним этапом работ станет установка отреставрированных надписей и звезд. Это первый капитальный ремонт памятника за 40 лет.Ремонтные работы на сооружении планируется завершить к памятной дате 23 августа — 80-летию победы в Курской битве.Ранее рабочие провели демонтаж старой гранитной облицовки памятника, стяжки и штукатурки стен. Также специалистами была установлена армирующая железная стенка, смонтирована опалубка для заливки ступеней, а сам танк был очищен от старой краски и покрашен заново.