Курская область вошла в число лидеров по надоям молока
По данным Минсельхоза России, Краснодарский край, Курская, Калужская, Пензенская, Ленинградская, Владимирская и Калининградская области стали лидерами по надою молока.
Фото с официальной сайта Курская область
Средний надой молока от одной коровы по России за сутки составил 21,4 кг, что на 0,9 кг больше, чем годом ранее. В Курской области этот показатель составляет 28 кг.
На сегодняшний день в регионе ежедневно производят около 1 тыс. тонн молока.