Курская область вошла в число лидеров по надоям молока

По данным Минсельхоза России, Краснодарский край, Курская, Калужская, Пензенская, Ленинградская, Владимирская и Калининградская области стали лидерами по надою молока.

Там удается получить его более 26 кг от одной коровы.Средний надой молока от одной коровы по России за сутки составил 21,4 кг, что на 0,9 кг больше, чем годом ранее. В Курской области этот показатель составляет 28 кг.На сегодняшний день в регионе ежедневно производят около 1 тыс. тонн молока.