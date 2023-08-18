«Телекомпания «ТАКТ» - Около 14 лет назад у курянки обнаружили серьезное заболевание, с которым она борется до сих пор. Регулярно проходит обследования, и благодаря силе духа, не унывает.Как пишет
Однако, в июне этого года в дом Тамары Николаевны пришла еще одна беда. Женщину залили соседи сверху, а после бедствие стало происходить на регулярной основе. Из-за этого, в жилье невозможно даже включить свет, чтобы не случилось короткое замыкание. Пока виновница скрывается от ответственности, в жилье стали обваливаться мокрые стены и потолки. Жить там стало невозможно, здоровье пенсионерки еще сильнее ухудшилось.
По словам местных жителей, соседка сверху не идет на контакты, не отвечает на звонки, игнорирует все просьбы, объясняя это своей профессиональной занятостью – работой волонтером.
В отчаянии Тамара Николаевна вызывала местного участкового. Сотрудники приходили, а после присылали ответ: Нет состава преступления. Получается, что любой сосед может круглосуточно на протяжении двух месяцев вас заливать, и ему за это ничего не будет. Особенно, если этот сосед, как говорят жильцы, трудится в Администрации города.
Курянка, проработавшая 40 лет школьным учителем, практически оказалась на улице
Ветеран труда, Отличник просвещения, с 40-летним педагогическим стажем Тамара Николаевна Смирнова, жительница дома Урицкого, 26