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На восстановление курского железнодорожного вокзала потребуется более 100 млн рублей

Более 100 млн рублей, по предварительным расчетам, направят на восстановление железнодорожного вокзала в Курске, получившего повреждения в результате атаки украинского беспилотника в ночь на 20 августа.

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Об этом сообщил на оперативном совещании правительства региона замгубернатора Курской области Алексей Дедов.

"Аварийно-спасательная служба Курской области совместно с представителями подрядной организации продолжают демонтаж опасных конструкций, планируют в полном объеме эту работу завершить на этой неделе. Сегодня руководством железной дороги будет определен подрядчик для проведения восстановительных работ. По предварительным расчетам, сумма затрат восстановительных работ составит порядка 104 млн рублей" - сказал Дедов.
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