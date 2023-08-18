На восстановление курского железнодорожного вокзала потребуется более 100 млн рублей

Более 100 млн рублей, по предварительным расчетам, направят на восстановление железнодорожного вокзала в Курске, получившего повреждения в результате атаки украинского беспилотника в ночь на 20 августа.