На восстановление курского железнодорожного вокзала потребуется более 100 млн рублей
Более 100 млн рублей, по предварительным расчетам, направят на восстановление железнодорожного вокзала в Курске, получившего повреждения в результате атаки украинского беспилотника в ночь на 20 августа.
"Аварийно-спасательная служба Курской области совместно с представителями подрядной организации продолжают демонтаж опасных конструкций, планируют в полном объеме эту работу завершить на этой неделе. Сегодня руководством железной дороги будет определен подрядчик для проведения восстановительных работ. По предварительным расчетам, сумма затрат восстановительных работ составит порядка 104 млн рублей" - сказал Дедов.