#фотолетокдш.Для этого в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице или странице учреждения культуры/образования участник акции должен опубликовать собственную фотографию, которую он сделал в течение лета (в театре, музее, на выставке, концерте, в детском оздоровительном или пришкольном лагере). Также надо кратко рассказать о своих впечатлениях от мероприятия в тексте поста, указав свои регион, фамилию, имя и использовав хештег
Экспертная комиссия, состоящая из известных российских мастеров фотографии, выберет 30 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ»
Курским школьникам предлагают принять участие в Всероссийской фотоакции
С 21 по 25 августа пройдет Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето».