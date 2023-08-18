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Курским школьникам предлагают принять участие в Всероссийской фотоакции

 С 21 по 25 августа пройдет Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето».

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Для этого в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице или странице учреждения культуры/образования участник акции должен опубликовать собственную фотографию, которую он сделал в течение лета (в театре, музее, на выставке, концерте, в детском оздоровительном или пришкольном лагере). Также надо кратко рассказать о своих впечатлениях от мероприятия в тексте поста, указав свои регион, фамилию, имя и использовав хештег #фотолетокдш.

 Экспертная комиссия, состоящая из известных российских мастеров фотографии, выберет 30 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ»
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Курским школьникам предлагают принять участие в Всероссийской фотоакции

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