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«Белпочта» выпустила почтовые карточки с достопримечательностями Курской области

«Белпочта» выпустила шесть художественных немаркированных почтовых карточек, на которых представлены достопримечательности Беларуси и Курской области.

 

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 На одной из карточек запечатлены площадь Победы в Минске и Триумфальная арка мемориального комплекса «Курская дуга» в Курске – памятники архитектуры, посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

 Еще одна карточка рассказывает о символах Беларуси и Курской области – аисте и соловье. В белорусских народных преданиях аист (бусел) – священная птица, связующее звено между небом и землей, распорядитель и хранитель урожая, небесного огня и других небесных стихий. Соловей символизирует святость Курской земли, верность памяти предков, успехи в области культуры и искусства, красоту курских просторов.

  Совместные почтовые карточки – это не только красивый сувенир, но и способ привлечь внимание к историческому и культурному наследию, туристическому потенциалу регионов
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