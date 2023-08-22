Куряне могут получить бесплатную юридическую помощь

25 августа с 09:00 до 15:00 специалистырегиона и Курского регионального отделения Ассоциации юристов России проведут для граждан бесплатные консультации.

Прием будет проводится по вопросам земельных и наследственных правоотношений, взыскания задолженности, защиты прав потребителей и другим правовым темам.Консультацию можно получить в Центре бесплатной юридической помощи по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29, аудитория 123. Также на автостоянке парка «Боева дача» будет работать юрмобиль Госюрбюро Курской области. Узнать подробную информацию можно по телефонам 8 (4712) 70-03-46, 8-951-314-56-22.