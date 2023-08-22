Подписан пакет законов, ранее одобренных Курской областной Думой

Внесены изменения в законы, ранее одобренные Курской областной Думой.







Внесены изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков. Теперь его действие распространится и на военнослужащих — участников спецоперации, которые удостоены звания Героя РФ или награждены орденами за проявленные заслуги.Введена дополнительная льготная категория детей, имеющих право на бесплатное двухразовое питание в государственных общеобразовательных организациях. Теперь завтраками и обедами будут обеспечены ребята из малоимущих и многодетных семей, которые учатся в школах-интернатах, но не проживают там постоянно.Также в области появится новый почётный знак и диплом «Я — курянин», который также будет давать льготы при поступлении в ВУЗ (до 10 допбаллов). Их смогут получать молодые люди, проявившие творческие или спортивные способности, ставшие победителями олимпиад, соревнований и конкурсов.Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Курской области с 5 до 8 лет увеличен период рассрочки оплаты выкупной стоимости арендуемого имущества.Кроме того, принят закон, наделяющий инспекцию Гостехнадзора Курской области полномочиями по региональному государственному контролю (надзору) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.