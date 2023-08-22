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С 1 сентября в Курске на маршруты выйдут 30 новых «Волгабасов»

С 1 сентября в Курске на маршруты 15м, 94г и 98г выйдут 30 новых «Волгабасов» среднего класса вместимости. 

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Ранее 50 таких транспортных средств вышли на магистральные маршруты 28м, 35м, 82м и 85м.

Новые автобусы работают на метане, доступны для маломобильных групп населения, оборудованы системой климат-контроля и видеонаблюдения. Они оснащены датчиками пассажиропотока, медиапанелями и валидаторами, системой обнаружения пожара и устройством для вызова экстренных служб.

 Для организации маршрута куряне могут использовать приложения «Курский транспорт» и «Яндекс». Пассажиры, у которых нет доступа в интернет, могут уточнить расписание автобусов по единому номеру 122.
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