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Ограничение движения на автодороге Курск - Поныри

В связи с торжественными мероприятиями, посвященными 80-летию победы в Курской битве и открытию мемориального комплекса «Курская битва», будет перекрыто движение.

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 На участке от 71 км до 72,8 км автодороги Курск – Поныри с 16:00 21 августа до 01:00 24 августа установят ограничение движения.
 Будет ограничено и транспортное движение в поселке Поныри по улицам Максима Горького, Первомайской, Дзержинского и Сапунова до отметки 72,8 км дороги Курск - Поныри, а также на участке Курск - Поныри от 55,2 км до 71 км. Транспортная доступность последнего будет только для лиц, которым он предоставляет возможность подъезда к месту проживания и работы.

 Альтернативным маршрутом станет движение через поселок Возы, деревню Ольховатка и участок дороги Верхний Любаж - Поныри. Движение по этому маршруту будет доступно из Курска в Поныри и в обратном направлении.


 
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