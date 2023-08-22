Сегодня куряне празднуют 80-летие Победы в Курской битве
50 тяжелейших дней и ночей кровавых сражений, налеты вражеской авиации, удары артиллерии и танковых соединений.
50 тяжелейших дней и ночей кровавых сражений, налеты вражеской авиации, удары артиллерии и танковых соединений.
Но Красная армия выдержала натиск. Выстояла и перешла в наступление. Наши предки смогли не только отбросить врага еще дальше, но и лишить его стратегической инициативы.
Мы помним цену, которую советский народ заплатил летом 1943 года. Мы сохраним память о подвигах наших предков и будем передавать последующим поколениям несмотря ни на какие вызовы и испытания.
Слава героям Курской битвы! Вечная слава бойцам, отдавшим свою жизнь за нашу свободу!».