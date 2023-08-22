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Лента новостей / В регионе

Сегодня куряне празднуют 80-летие Победы в Курской битве

50 тяжелейших дней и ночей кровавых сражений, налеты вражеской авиации, удары артиллерии и танковых соединений.

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На своей странице ВК Контакт  губернатор Курской области Роман Старовойт поздравил всех курян с праздником: «Дорогие куряне и жители всей страны! Сегодня мы празднуем 80-ю годовщину окончания Курской битвы.

50 тяжелейших дней и ночей кровавых сражений, налеты вражеской авиации, удары артиллерии и танковых соединений.

Но Красная армия выдержала натиск. Выстояла и перешла в наступление. Наши предки смогли не только отбросить врага еще дальше, но и лишить его стратегической инициативы.

Мы помним цену, которую советский народ заплатил летом 1943 года. Мы сохраним память о подвигах наших предков и будем передавать последующим поколениям несмотря ни на какие вызовы и испытания.

 Слава героям Курской битвы! Вечная слава бойцам, отдавшим свою жизнь за нашу свободу!».
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