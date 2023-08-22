В Курске почтили память советских солдат

Десятки людей пришли сегодня на мемориал «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в городе Курске.

Среди них губернатор Курской области Роман Старовойт.Почтили память о подвиге советского солдата более 40 делегаций из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, руководители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, представители и ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов, волонтерские организации, жители и гости города.