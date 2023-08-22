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Лента новостей / В регионе

В Курске почтили память советских солдат

Десятки людей пришли сегодня на мемориал «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в городе Курске.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Среди них губернатор Курской области Роман Старовойт.

Почтили память о подвиге советского солдата более 40 делегаций из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, руководители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, представители и ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов, волонтерские организации, жители и гости города.
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