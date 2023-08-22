В Курске состоится третий Фестиваль локальной идентичности
26 августа в 12:00 в Курске состоится третий Фестиваль локальной идентичности, который пройдет в парке Боева дача.
Гости мероприятия смогут посетить 11 площадок с выставками, креативными мастерскими, мастер-классами и многим другим, что позволит погрузиться в атмосферу культурного праздника.
Время работы площадок:
Эстрадная — с 12:00 до 19:00,
Литературная — с 12:00 до 14:00
Театральная — с 15:00 до 17:00
Историческая — с 12:00 до 18:00
Художественная — с 12:00 до 18:00
Почтовая — с 12:00 до 18:00
Ярмарочная — с 12:00 до 18:00
Творческая — с 12:00 до 18:00
Экологическая — с 12:00 до 18:00
Гастрономическая — с 12:00 до 18:00
Детская — с 12:00 до 18:00
Расписание каждой отдельной площадки и более подробную информацию можно узнать в официальной группе фестиваля ВКонтакте: https://vk.com/local_identic?w=club220051846