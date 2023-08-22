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Лента новостей / В регионе

В регионе продолжает действовать желтый уровень террористической опасности


Управление по делам ГО и ЧС напоминает о правилах безопасности, которые стоит соблюдать в местах с массовым пребыванием:

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— выходя из дома, важно иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

— заметив в коридорах подозрительный предмет, стоит оперативно сообщить о находке сотрудникам администрации учреждения или в полицию. Обращайте внимание на оставленные сумки, свертки и другие бесхозные предметы. Не предпринимайте каких-либо самостоятельных действий;

— при посещении торговых, развлекательных центров необходимо обратить внимание, где находятся эвакуационные выходы и по какому маршруту до них быстрее всего можно добраться.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обратиться по телефону экстренных служб:

— единый телефон службы спасения (с мобильного телефона) — 112.

 — УМВД России по Курской области — 02 (с мобильного телефона — 102).
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