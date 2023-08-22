В регионе продолжает действовать желтый уровень террористической опасности
Управление по делам ГО и ЧС напоминает о правилах безопасности, которые стоит соблюдать в местах с массовым пребыванием:
— заметив в коридорах подозрительный предмет, стоит оперативно сообщить о находке сотрудникам администрации учреждения или в полицию. Обращайте внимание на оставленные сумки, свертки и другие бесхозные предметы. Не предпринимайте каких-либо самостоятельных действий;
— при посещении торговых, развлекательных центров необходимо обратить внимание, где находятся эвакуационные выходы и по какому маршруту до них быстрее всего можно добраться.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обратиться по телефону экстренных служб:
— единый телефон службы спасения (с мобильного телефона) — 112.
— УМВД России по Курской области — 02 (с мобильного телефона — 102).