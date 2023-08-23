Вчера состоялось открытие мемориального комплекса «Курская битва»
Торжественное открытие мемориального комплекса «Курская битва» состоялось вчера в Понырях Курской области.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Торжественные мероприятия в Понырях 23 августа посетили свыше двух тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Роман Старовойт.
«В их числе делегации из 39 регионов России, а также руководители федеральных органов власти, представители дружественных государств, бизнеса, епархии и общественных организаций», – написал губернатор.