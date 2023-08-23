Куряне не могут передать показания в МУП «Курскводоканал»

От горожан поступает большое количество вопросов, по поводу того, что они не могут передать показания счётчиков в МУП «Курскводоканал».

Как прокомментировали в комитете ЖКХ, в «Курскводоканале» вышло из строя программное обеспечение. В связи с чем в ближайшее время население областного центра не сможет передать показания с приборов учёта расхода холодной и горячей воды.Начисление оплаты за услугу «Холодное водоснабжение» абонентам за август 2023 года будет произведено по квитанциям июля 2023 года.В ведомстве также отметили, что увеличивать количество телефонов «горячей линии» по передаче показаний не целесообразно, так как они никуда не пойдут, поскольку программное обеспечение не работает.