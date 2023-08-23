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Куряне не могут передать показания в МУП «Курскводоканал»

 От горожан поступает большое количество вопросов, по поводу того, что они не могут передать показания счётчиков в МУП «Курскводоканал».

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Как прокомментировали в комитете ЖКХ, в «Курскводоканале» вышло из строя программное обеспечение. В связи с чем в ближайшее время население областного центра не сможет передать показания с приборов учёта расхода холодной и горячей воды.

Начисление оплаты за услугу «Холодное водоснабжение» абонентам за август 2023 года будет произведено по квитанциям июля 2023 года.

В ведомстве также отметили, что увеличивать количество телефонов «горячей линии» по передаче показаний не целесообразно, так как они никуда не пойдут, поскольку программное обеспечение не работает.
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