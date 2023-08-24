Куряне не могут передать показания в МУП «Курскводоканал»
От горожан поступает большое количество вопросов, по поводу того, что они не могут передать показания счётчиков в МУП «Курскводоканал».
Начисление оплаты за услугу «Холодное водоснабжение» абонентам за август 2023 года будет произведено по квитанциям июля 2023 года.
В ведомстве также отметили, что увеличивать количество телефонов «горячей линии» по передаче показаний не целесообразно, так как они никуда не пойдут, поскольку программное обеспечение не работает.