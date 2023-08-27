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В Курске прошел мотопробег «Курская дуга – 2023»

26 августа состоялся мотопробег «Курская дуга - 2023», посвященный 80-й годовщине победы в Курской битве.

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В 10:00 мотопробег открылся торжественным митингом на площади у центра  "ЛИРА" , после колонна мотоциклистов-байкеров отправилась по запланированному маршруту: Курск-Поныри-мемориальные комплексы «Тепловские высоты», «Поклонная высота 269» -Фатеж-Курск.

27 августа участники мотопробега в  Понырях посетили мемориалы и провели митинги с возложением цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны.

Завершился мотопробег в Курске на территории тренировочной базы ДОСААФ торжественным концертом.

 
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