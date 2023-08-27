В Курске продолжается капитальный ремонт дорог
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводится ремонт дорожного покрытия на улице Александра Невского.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Также на объекте к настоящему моменту заменено свыше тысячи погонных метров бортового камня, 12 люков и шесть ливневок. Сегодня же рабочие приступят к восстановлению тротуаров из плитки.
В этом году в областном центре будут капитально отремонтированы 36 участков дорожной сети, протяженность которых составляет практически 39 км.