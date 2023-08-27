В Курске продолжается капитальный ремонт дорог

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводится ремонт дорожного покрытия на улице Александра Невского.







Протяженность ремонтируемого объекта составляет 630 м. Работы на улице в настоящий момент завершены более чем на 85%. На проезжей части уже уложили два слоя асфальтобетонной смеси.Также на объекте к настоящему моменту заменено свыше тысячи погонных метров бортового камня, 12 люков и шесть ливневок. Сегодня же рабочие приступят к восстановлению тротуаров из плитки.В этом году в областном центре будут капитально отремонтированы 36 участков дорожной сети, протяженность которых составляет практически 39 км.