Курская область впервые была атакована картонными дрономи-камикадзе SYPAQ

27 августа, утром, ВСУ впервые атаковали Курскую область роем картонных дронов-камикадзе SYPAQ.

Австралия их поставляет Украине исключительно для гуманитарных миссий. Целями была воинская часть радиоэлектронной борьбы в Курском районе и военный аэродром Халино.Партию первых ста картонных беспилотников ВСУ получили в марте этого года. Это 5 кг пропитанной воском бумаги, резинки и двигатель. Как утверждал тогда директор австрлийской компании, они планируют передавать Киеву около 100 БПЛА ежемесячно. И настаивают на гуманитарном применении дронов — доставке медикаментов, воды и продуктов питания в труднодоступные регионы.По информации телеграмм канала MASH, украинские Кулибины модернизировали картонный дрон: начинили его взрывчаткой и в районе 4 часов утра 27 августа пустили около 16-ти дронов в сторону части РЭБ и военного аэродрома Халино. Лишь небольшая часть из них были боевыми. Остальные — пустые, для отвлечения ПВО и солдат-дронобойцев на местах.Как пишет Fighterbomber, бумажные SYPAQ практически невидимы для радаров — и это проблема. Способы сбить их — глушилки GPS-сигнала, а также пулемёты с прицелами ночного видения и тепловизорами.