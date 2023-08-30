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Лента новостей / В регионе

В Октябрьском районе состоялось выездное заседание

Его провел губернатор Роман Старовойт.

 

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 Глава муниципалитета Олег Быковский, докладывая о социально-экономическом развитии, отметил, что в бюджет района за 2022 год поступило 863 млн рублей. Объем выпускаемой продукции составляет более 28 млрд рублей. Это на 46% больше уровня прошлого года. Рост среднемесячной зарплаты за 5 лет составил 52%.


Помимо развития Октябрьского района участники заседания обсудили общую повестку.

 В соответствии с распоряжением Правительства Курской области организована подготовка жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса области к новому отопительному сезону. На подготовку к зиме планируется направить более 1,7 млрд руб.  По состоянию на сегодняшний день готовность региона к отопительному сезону 2023-2024 годов составляет 88%.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Александр Мулёвин подчеркнул, что на особом контроле находится строительство блочных котельных Курчатовского района. При поддержке госкорпорации «Росатом» строят 3 модульных котельных для теплоснабжения поселка Иванино и села Дичня. Работы ведутся в соответствии с графиком.


 
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