https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-znaniy/).Программа доступна на сайте культурной площадки (
Вместе с гидом Музея Победы виртуальные посетители побывают на экспозиции, посвященной началу учебного года в военное время. Онлайн-гости узнают, как повлияла военная обстановка на жизнь школьников и учителей, как изменилась система школьного образования за годы войны, а также какие нововведения тех лет актуальны и по сей день.
В экспозицию вошло более 40 подлинных экспонатов: пособия, выпущенные в годы войны на различных языках народов СССР, в том числе финский букварь, канцелярские принадлежности, которыми пользовались ученики середины ХХ века, учебники на азербайджанском, узбекском, калмыцком языках. Также представлены рисунки школьников и подарки, которые они делали своими руками для красноармейцев.
В Музее Победы пройдет онлайн-программа ко Дню знаний
1 сентября интернет-пользователей ждут видеоэкскурсия, мастер-класс и кинопоказ одного из лучших советских фильмов о школе «Розыгрыш».
Фото из официальной группы ВК Город Курск