В Музее Победы пройдет онлайн-программа ко Дню знаний

1 сентября интернет-пользователей ждут видеоэкскурсия, мастер-класс и кинопоказ одного из лучших советских фильмов о школе «Розыгрыш».

Фото из официальной группы ВК Город Курск