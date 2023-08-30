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В Музее Победы пройдет онлайн-программа ко Дню знаний

1 сентября интернет-пользователей ждут видеоэкскурсия, мастер-класс и кинопоказ одного из лучших советских фильмов о школе «Розыгрыш».
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Программа доступна на сайте культурной площадки (https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-znaniy/).

 Вместе с гидом Музея Победы виртуальные посетители побывают на экспозиции, посвященной началу учебного года в военное время. Онлайн-гости узнают, как повлияла военная обстановка на жизнь школьников и учителей, как изменилась система школьного образования за годы войны, а также какие нововведения тех лет актуальны и по сей день.

В экспозицию вошло более 40 подлинных экспонатов: пособия, выпущенные в годы войны на различных языках народов СССР, в том числе финский букварь, канцелярские принадлежности, которыми пользовались ученики середины ХХ века, учебники на азербайджанском, узбекском, калмыцком языках. Также представлены рисунки школьников и подарки, которые они делали своими руками для красноармейцев.



 
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