Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курской области доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в сентябре 2023 года:







1 сентября — пособия и выплаты за август:• единое пособие;• выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;• ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет;• пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;• ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;• иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданным в СФР от органов социальной защиты (в т.ч. ЧАЭС).Если впервые единое пособие было назначено вам в августе, и вы получили его в течение пяти рабочих дней после назначения, то следующее пособие (за сентябрь) будет выплачено в октябре.5 сентября — ежемесячная выплата из средств материнского капитала за август.8 сентября — пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет за август.8 (перенос с 10), 12, 20, 22 (перенос с 23) сентября — зачисление пенсий через кредитные учреждения.Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Его можно уточнить в своем почтовом отделении.Зачисление пособий идет в течение всего рабочего дня.