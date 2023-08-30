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График выплат пенсий и пособий в сентябре

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курской области доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в сентябре 2023 года:


 

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1 сентября — пособия и выплаты за август:
• единое пособие;
• выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;
• ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет;
• пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;
• ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;
• иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданным в СФР от органов социальной защиты (в т.ч. ЧАЭС).

Если впервые единое пособие было назначено вам в августе, и вы получили его в течение пяти рабочих дней после назначения, то следующее пособие (за сентябрь) будет выплачено в октябре.

5 сентября — ежемесячная выплата из средств материнского капитала за август.
8 сентября — пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет за август.
8 (перенос с 10), 12, 20, 22 (перенос с 23) сентября — зачисление пенсий через кредитные учреждения.

Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Его можно уточнить в своем почтовом отделении.

Зачисление пособий идет в течение всего рабочего дня.


 
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