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Лента новостей / Спорт

Куряне смогут бесплатно посетить матч «Авангарда»

2 сентября в 17:00 курский футбольный клуб «Авангард» дома встретится с ФК «Текстильщик» из Иваново. 

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Команды на сегодняшний день являются соседями в турнирной таблице Второй лиги А: «Авангард» на 3-м месте, «Текстильщик» на 4-й строчке таблицы.

Статистика насчитывает 11 очных встреч между этими командами: 6 побед на счету «Авангарда», 4 у «Текстильщика», 1 ничья. Наша команда имеет серию из 4 побед подряд над гостями из Иваново.

Куряне в прошлом туре обыграли липецкий «Металлург» со счетом 2:0. У «Текстильщика» в этом сезоне пока лишь 1 поражение.

Вход на эту игру будет бесплатным. Билеты можно получить в кассах стадиона «Трудовые резервы» в день матча.
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