Куряне смогут бесплатно посетить матч «Авангарда»

2 сентября в 17:00 курский футбольный клуб «Авангард» дома встретится с ФК «Текстильщик» из Иваново.

Команды на сегодняшний день являются соседями в турнирной таблице Второй лиги А: «Авангард» на 3-м месте, «Текстильщик» на 4-й строчке таблицы.Статистика насчитывает 11 очных встреч между этими командами: 6 побед на счету «Авангарда», 4 у «Текстильщика», 1 ничья. Наша команда имеет серию из 4 побед подряд над гостями из Иваново.Куряне в прошлом туре обыграли липецкий «Металлург» со счетом 2:0. У «Текстильщика» в этом сезоне пока лишь 1 поражение.Вход на эту игру будет бесплатным. Билеты можно получить в кассах стадиона «Трудовые резервы» в день матча.