В новую маршрутную сеть Курска будут внесены изменения
С 1 сентября в новую маршрутную сеть Курска будут внесены корректировки с учетом обращений жителей города.
Обновленная схема движения автобусов доступна на сайте: https://new.kurskmap.ru/img/newWeb.png. Для организации маршрута жители могут использовать приложения «Курский транспорт» и «Яндекс», а также воспользоваться планировщиком маршрутов https://clck.ru/348HcF. Кроме того, операторы контакт-центра по единому номеру 122 предоставляют справочную информацию о работе новой маршрутной сети