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В новую маршрутную сеть Курска будут внесены изменения

 С 1 сентября в новую маршрутную сеть Курска будут внесены корректировки с учетом обращений жителей города.

 

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На маршруты 15М, 94Г и 98Г выйдут 30 новых автобусов Volgabus среднего класса вместимости – по 10 единиц на каждый. По просьбам жителей изменится расписание движения на маршрутах 73М, 82М, 84Г и 94Г: будут предусмотрены более ранние рейсы в утреннее время. На маршрутах 26П, 50, 92П изменится схема движения.

 Обновленная схема движения автобусов доступна на сайте: https://new.kurskmap.ru/img/newWeb.png. Для организации маршрута жители могут использовать приложения «Курский транспорт» и «Яндекс», а также воспользоваться планировщиком маршрутов https://clck.ru/348HcF. Кроме того, операторы контакт-центра по единому номеру 122 предоставляют справочную информацию о работе новой маршрутной сети
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