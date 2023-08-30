Через портал «Госуслуги» можно получать налоговые документы

В Управлении ФНС России по Курской области напоминают, что 1 декабря наступает срок уплаты физическими лицами имущественных налогов.

В сентябре планируется рассылка налоговых уведомлений о суммах имущественных налогов за 2022 год.Для граждан, получивших доступ к личному кабинету на сайте ФНС России, порядок получения документов остается прежним: налоговые уведомления будут выгружены в электронном виде. Они также могут быть направлены по почте заказным письмом, получены лично в налоговом органе или МФЦ на основании заявления.Кроме того, появилась возможность получения налоговых уведомлений физическими лицами в электронной форме через личный кабинет на портале «Госуслуги». Сервис доступен на стартовой странице портала: вкладка «Документы», раздел «Доходы и Налоги», подраздел «Налоговые уведомления».