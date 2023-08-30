В парке «Боева дача» перекроют мост

В связи с проведением капитального ремонта с 6:00 4 сентября до 8:00 18 сентября мост в парке «Боева дача» будет перекрыт.

Перекрытие моста необходимо, так как рабочие будут демонтировать для ремонта лестничный марш со стороны улицы ВЧК.Напомним, что на мосту уже установлены декоративные арки под устройство двойной светодиодной гирлянды, а также отремонтированы пролетное строение моста и опоры.После завершения работ на единственном оставшемся без ремонта лестничном марше специалисты приступят к укладке асфальтобетонного покрытия на мосту, его сходах и входных площадках.До 4 сентября перекрыта только половина моста, чтобы не препятствовать жителям Курска в посещении общественной зоны. Для удобства пешеходов оборудован специальный временный настил.