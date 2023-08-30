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В парке «Боева дача» перекроют мост

В связи с проведением капитального ремонта с 6:00 4 сентября до 8:00 18 сентября мост в парке «Боева дача» будет перекрыт.

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Перекрытие моста необходимо, так как рабочие будут демонтировать для ремонта лестничный марш со стороны улицы ВЧК.

Напомним, что на мосту уже установлены декоративные арки под устройство двойной светодиодной гирлянды, а также отремонтированы пролетное строение моста и опоры.

После завершения работ на единственном оставшемся без ремонта лестничном марше специалисты приступят к укладке асфальтобетонного покрытия на мосту, его сходах и входных площадках.

 До 4 сентября перекрыта только половина моста, чтобы не препятствовать жителям Курска в посещении общественной зоны. Для удобства пешеходов оборудован специальный временный настил.


 
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