В Курских школах заработала система видеоаналитики

В городских школах заработала система видеоаналитики с интеллектуальным анализом посетителей «свой-чужой».

Теперь в круглосуточном режиме в школах № 60, 61, 62, гимназии №63, детских садах №19, 20, 21 будет обеспечена безопасность.Эта уникальная системы, не имеющая аналога в России.В течение месяца в семи образовательных учреждениях города видеосистема будет анализировать посетителей, создавая базу «своих». После этого она будет переведена уже в режим распознавания «чужих». Предусмотрена возможность добавления в базу сотрудников учебного заведения. После этого планируется внедрение дополнительных ступеней обеспечения безопасности, в том числе и детектор оружия.Как рассказали разработчики, проект позволяет повысить уровень антитеррористической защищенности образовательных организаций, упрощается контроль за посетителями. При обнаружении неизвестного лица сигнал будет оперативно передан охране учебного заведения, которая примет меры по допуску или недопуску этого лица в образовательное учреждение. Система «обучаема»: она умеет как «запоминать», так и «забывать». Если, например, родитель нечасто сопровождает ребёнка в учебное заведение, то система может принять его за «чужого».