В Курске реконструкция канализационного коллектора затягивается из-за препятствования со стороны жильцов

В Курске завершается реконструкция участка сети канализации от улицы 1-й Степной до проспекта Ленинского комсомола.

Решение о реконструкции объекта было принято из-за высокой степени износа и участившихся аварийных ситуаций, которые приводили к подтоплению ближайших улиц сточными водами.Канализационный коллектор, соединяющий улицу 1-я Степную и проспект Ленинского Комсомола, был построен в 1964 году действовавшими на тот момент предприятиями. Его протяженность - около 6 км, трасса проходит по улицам 1-й Строительной, Аллейной, Кольцевой, Городской. Со временем территории предприятий перешли в частную собственность, но коллектор на баланс передан не был. Бесхозное сооружение долгое время никто не обслуживал.Администрация Курска оформила коллектор в муниципальную собственность в декабре 2017 года. В ведение МУП «Курскводоканал» он перешел в аварийном состоянии. В 2022 году специалисты предприятия отремонтировали 1,5 км аварийно опасных участков трубопровода.Специалисты обновят еще 2,77 км сети методом протяжки полиэтиленовых труб внутри существующих железобетонных. Сметная стоимость проекта составляет 222 млн рублей, более 177 млн рублей из них - заемные средства. На сегодняшний день реконструировано 2,6 км сетей.Земельный участок полосы отвода под коллектор, расположенный в пределах домовладения, находится в муниципальной собственности. Неоднократные беседы с жильцами для решения вопроса в добровольном порядке положительного результата не принесли.Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска обратился в Промышленный районный суд с требованием к собственникам земельного участка предоставить доступ к муниципальной сети канализации для проведения работ по его реконструкции. Судебное заседание по делу назначено на 14 сентября.