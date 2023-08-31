Пострадавшие на производстве куряне получили автомобили
Трое курян, пострадавших на производстве, получили автомобили от регионального отделения Социального фонда России.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
С 2000 года в регионе в собственность пострадавшим на производстве было передано более 750 автомобилей. Граждане получают машины раз в семь лет. Кроме того, им выплачивается компенсация на капитальный ремонт и горюче-смазочные материалы.
Автомобили выдают пострадавшим по программе реабилитации, которую оформляют специалисты медико-социальной экспертизы. Машины получают только те граждане, у которых нет медицинских противопоказаний к управлению транспортом.
Граждане, имеющие право на получение транспортного средства, могут обратиться с соответствующим заявлением в клиентскую службу отделения СФР.