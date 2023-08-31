Пострадавшие на производстве куряне получили автомобили

Трое курян, пострадавших на производстве, получили автомобили от регионального отделения Социального фонда России.





Им вручили ключи от адаптированных автомобилей «Lada Granta». На их закупку отделение СФР перечислило 2,6 миллиона рублей. Каждый автомобиль специально оборудовали с учётом индивидуальных особенностей автовладельцев, получивших травмы на производстве.С 2000 года в регионе в собственность пострадавшим на производстве было передано более 750 автомобилей. Граждане получают машины раз в семь лет. Кроме того, им выплачивается компенсация на капитальный ремонт и горюче-смазочные материалы.Автомобили выдают пострадавшим по программе реабилитации, которую оформляют специалисты медико-социальной экспертизы. Машины получают только те граждане, у которых нет медицинских противопоказаний к управлению транспортом.Граждане, имеющие право на получение транспортного средства, могут обратиться с соответствующим заявлением в клиентскую службу отделения СФР.