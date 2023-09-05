Родители детей с инвалидностью могут суммировать дополнительные выходные
С сентября этого года родители детей с инвалидностью могут выбирать: использовать дополнительные дни отпуска в течение месяца или накапливать их.
Чтобы получить выходные частями или отдельным отпуском, необходимо предоставить работодателю следующие документы:
- заявление о предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами;
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная бюро медико-социальной экспертизы;
- документы, подтверждающие место жительства (пребывания или фактического проживания) ребенка-инвалида;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ, подтверждающий установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом;
- оригинал справки с места работы другого родителя о том, что на момент обращения дополнительные выходные дни в этом же месяце им не использованы или использованы частично, либо справки с места работы другого родителя о том, что от него не поступало заявления о предоставлении ему в этом же месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней.
Если один из родителей не работает либо является ИП, адвокатом, нотариусом, занимающимся частной практикой, необходимо представить документы, подтверждающие эти факты.