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Вновь продлен срок действия ограничений на пребывание граждан в лесах

Срок действия ограничений на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств вновь продлен с 4 сентября 2023 года. 
Фото с официальной сайта Курская область

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Исключение составляют автомобили специального назначения.

Особый противопожарный режим в регионе был введен в апреле 2023 года. В период его действия запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима нарушителям грозят штрафы.

В регионе сохраняется III-IV класс пожарной опасности. 
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