Вновь продлен срок действия ограничений на пребывание граждан в лесах
Срок действия ограничений на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств вновь продлен с 4 сентября 2023 года.
Фото с официальной сайта Курская область
Особый противопожарный режим в регионе был введен в апреле 2023 года. В период его действия запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима нарушителям грозят штрафы.
В регионе сохраняется III-IV класс пожарной опасности.