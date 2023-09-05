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Завершается голосование за подключение малочисленных сел и деревень к интернету

10 сентября на портале госуслуг завершается голосование за подключение малочисленных сел и деревень к интернету в 2024 году.

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Онлайн проголосовали около 5 тысяч курян. В лидерах на сегодняшний день:

● с. Горналь Суджанского района;
● д. Конарево Солнцевского района;
● с. Жигаево Конышевского района;
● с. Полукотельниково Обоянского района.

По квоте Минцифры РФ в следующем году в 45 населенных пунктах Курской области с численностью жителей от 100 до 500 человек появится высокоскоростной мобильный интернет.

 Отдать свой голос можно на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/inet или по почте, направив письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 10, стр. 2. Заявку можно подать как индивидуально, так и коллективно.


 
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