Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Более 50 улиц Курска останутся без газа

В Курском районе и областном центтре 7 сентября будут проводиться ремонтные работы по реконструкции газораспределительного пункта на газопроводе среднего давления по Магистральному проезду.

Читайте также

Без газа,  с 8:00 до 22:00,  остануться следующие улицы:
Магистральный проезд;
ул. 1-я, 2-я, 3-я Степная;
1-й - 22-й Степные пер.;
ул. 1-я-5-я Кислинская;
1-й, 2-й Кислинский пр-д;
Летный пер.;
ул. Заповедная;
Заповедный пр-д;
ул. Окружная;
ул. Тростниковая;
ул. Заливная;
ул. Ипподромная;
ул. Плодовая;
ул. Цветная;
ул. Броневая;
ул. Аэроклубная;
ул. Живописная;
ул. Славянская;
ул. Удачная;
ул. Парашютная;
Парашютный пер.;
ул. Летная;
ул. Малая;
ул. Сельская;
ул. Басьяновская;
ул. Колокольчиковая;
ул. Ромашковая;
ул. Жасминная;
ул. Журавлиная;
 ул. Мостовая;
Кроме того, без газа останутся жители следующих населенных пунктов:
х. Кислино;
с. Рышково;
д. Зорино;
д. Голубицкое;
ул. Полевая;
ул. Светлая;
 ул. 1-я, 2-я Рублевская.




 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завершается голосование за подключение малочисленных сел и деревень к интернету

Вновь продлен срок действия ограничений на пребывание граждан в лесах

Родители детей с инвалидностью могут суммировать дополнительные выходные

177 домов останутся без горячей воды

В Обоянском районе будет работать Поезд здоровья

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске