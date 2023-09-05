Более 50 улиц Курска останутся без газа
В Курском районе и областном центтре 7 сентября будут проводиться ремонтные работы по реконструкции газораспределительного пункта на газопроводе среднего давления по Магистральному проезду.
Магистральный проезд;
ул. 1-я, 2-я, 3-я Степная;
1-й - 22-й Степные пер.;
ул. 1-я-5-я Кислинская;
1-й, 2-й Кислинский пр-д;
Летный пер.;
ул. Заповедная;
Заповедный пр-д;
ул. Окружная;
ул. Тростниковая;
ул. Заливная;
ул. Ипподромная;
ул. Плодовая;
ул. Цветная;
ул. Броневая;
ул. Аэроклубная;
ул. Живописная;
ул. Славянская;
ул. Удачная;
ул. Парашютная;
Парашютный пер.;
ул. Летная;
ул. Малая;
ул. Сельская;
ул. Басьяновская;
ул. Колокольчиковая;
ул. Ромашковая;
ул. Жасминная;
ул. Журавлиная;
ул. Мостовая;
Кроме того, без газа останутся жители следующих населенных пунктов:
х. Кислино;
с. Рышково;
д. Зорино;
д. Голубицкое;
ул. Полевая;
ул. Светлая;
ул. 1-я, 2-я Рублевская.