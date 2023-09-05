Продолжается строительство автомобильной дороги от трассы «Крым» – птицефабрика «Курская»

В Курском и Октябрьском районах продолжается строительство автомобильной дороги к мясохладобойне от трассы «Крым» – птицефабрика «Курская».

В минувшие выходные специалисты дорожных служб приступили к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Протяженность объекта составляет 3,5 км.Дорога позволит снизить транспортную нагрузку на трассе общего пользования регионального значения, а также сделает движение по населенным пунктам Черницыно, Анахино и Прямицыно более безопасным.Подрядная организация планирует завершить строительно-монтажные работы до наступления неблагоприятных погодных условий.