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Лента новостей / В регионе

Продолжается строительство автомобильной дороги от трассы «Крым» – птицефабрика «Курская»

В Курском и Октябрьском районах продолжается строительство автомобильной дороги к мясохладобойне от трассы «Крым» – птицефабрика «Курская». 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В минувшие выходные специалисты дорожных служб приступили к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Протяженность объекта составляет 3,5 км.

 Дорога позволит снизить транспортную нагрузку на трассе общего пользования регионального значения, а также сделает движение по населенным пунктам Черницыно, Анахино и Прямицыно более безопасным.

 Подрядная организация планирует завершить строительно-монтажные работы до наступления неблагоприятных погодных условий.
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