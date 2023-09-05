Делегация Курской области принимает участие в работе V Форума социальных инноваций регионов

Делегация во главе с губернатором Романом Старовойтом принимает участие в работе V Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Москве.





Мероприятие объединило участников из всех 89 субъектов Российской Федерации, среди которых представители органов государственной власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, науки, бизнеса, экспертного сообщества и волонтерского движения.Деловая программа Форума – это 60 панельных дискуссий и коуч-сессий, более 150 ведущих экспертов, общественных и политических деятелей, 1000 участников пленарного заседания, около 30 тысяч участников панельных дискуссий, стратегических сессий.«Считаю очень важным обмен опытом в совершенствовании социальной сферы. На форуме общаемся с коллегами по вопросам продвижения новых подходов к достижению национальных целей развития нашей страны. Значительная часть программы посвящена новым возможностям развития регионов благодаря внедрению социальных инноваций», – отметил Роман Старовойт.