Курянам окажут бесплатную юридическую помощь
В регионе на постоянной основе бесплатную юридическую помощь оказывает Государственное юридическое бюро Курской области.
В будние дни специалисты юридического бюро проводят прием граждан в Государственном фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Также продолжается работа «Юрмобиля» Государственного юридического бюро. В текущем месяце он будет дежурить в районах области. 5-7 сентября его специалисты проведут прием в Конышевском районе, 12-14 сентября - в Тимском, 19-21 сентября - в Мантуровском, 26-28 сентября - в Поныровском.
Узнать более подробную информацию и ознакомиться с графиком приема можно на сайте: https://госюрбюро46.рф/kalendar.php.