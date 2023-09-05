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Лента новостей / В регионе

Курянам окажут бесплатную юридическую помощь

В регионе на постоянной основе бесплатную юридическую помощь оказывает Государственное юридическое бюро Курской области.

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 Обратиться за консультацией можно в офис учреждения по адресу: г. Курск, ул. Марата, 21, 1-й этаж или позвонить по телефонам: 8-920-709-80-28, 8 (4712) 270-130.
В будние дни специалисты юридического бюро проводят прием граждан в Государственном фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Также продолжается работа «Юрмобиля» Государственного юридического бюро. В текущем месяце он будет дежурить в районах области. 5-7 сентября его специалисты проведут прием в Конышевском районе, 12-14 сентября - в Тимском, 19-21 сентября - в Мантуровском, 26-28 сентября - в Поныровском.
Узнать более подробную информацию и ознакомиться с графиком приема можно на сайте: https://госюрбюро46.рф/kalendar.php.



 
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